針對中國大陸昨日宣布對台134項產品中止適用ECFA關稅減讓，雲林縣長張麗善表示，希望兩岸能夠進行對話，不要互相抵消力量。

大陸財政部5月31日公告，自6月15日起對原產於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率，按現行有關規定執行。

雲林縣長張麗善今（1日）表示，中國大陸宣布針對134項的這些產品，還有很多的原物料出口到大陸，對於整個產業還是會面臨一些衝擊，她希望兩岸之間要能夠進行對話，不要對立、更不要對抗，理性溝通，站在所有民眾的生計著想。

張麗善說，兩岸繼續衝突、對立下去不是民眾之福，應該要站在全民的最大福祉立場來思考，才能夠促進兩岸之間和平，經濟產業各方面的貿易才能夠跟各國並駕齊驅，不要互相「抵消」力量，應該是好好坐下來對話，商談未來兩岸之間如何達到和平相處的方向。