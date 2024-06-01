大陸財政部宣布，終止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）134個原產於台灣進口商品的關稅減讓。前立委郭正亮卻表示，大陸對台灣殺傷力最大的是採購，這個金額遠大於ECFA。

郭正亮5月31日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，大陸對台灣殺傷力最大的是採購，事實上不是ECFA。如果大陸可以自己做，一定要買你的產品嗎？我們的出口有50%是資訊類零組件，大陸要去美國化，認為台灣越來越美國，他們也會做決斷，寧可買國產品。

郭正亮接著指出，根據《金融時報》報導，2027年大陸半導體要去美國化，大陸會不會將台灣的企業當作美國企業，這個問題，民進黨要想清楚，要不要等於美國？我們是台灣，沒有完全等於美國。比如台積電就等於美國了，可是因為民進黨執政，方方面面的企業都要等於美國。

郭正亮點出，中美未來的博弈，科技戰會導致中國大陸越來越要求國產化，因為要維護自己的安全，所以碰到的問題可能會越來越大。

郭正亮更表示，兩岸的貿易，幾乎有一半是零組件。你認為大陸都不會做嗎？華為極盛時期在台灣採購1200億，或許未來中央政府指示，它就轉向了。所以不要開玩笑，不要以為人家非買你的東西不可，而且你的生產線已經拉那麼大，到時大陸部分不買，生產線要賣給誰？你以為還有另一個國家會買那麼多電子零組件？所以這個金額遠大於ECFA。