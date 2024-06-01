破天荒！「財富女神」王宥忻和萌獸麥可受邀參加富邦悍將棒球隊 Fubon Guardians開球嘉賓，罕見地讓羊駝出現在新莊棒球場。此外，日前王宥忻的萌獸專車因為爆胎，工人拖車不慎，整台車從拖底車上滑落，導致車體炸裂，畫面被路人直擊引發熱議，今日出席活動已經修繕完畢，據了解修車費45萬，後續理賠交由保險公司處理。

剛從杜拜回台的王宥忻容光煥發，原來她在杜拜大有斬獲，這趟在杜拜遇到7年前的學生，不僅事業有成，還成為當地華人商會的會長，介紹王宥忻認識了多名皇室成員和網紅。王宥忻大開眼界，也嗅到商機潛力，透露未來可能會在杜拜開設租賃車公司，以及房地產仲介公司，服務更多想在杜拜生根的朋友。

王宥忻今帶羊駝麥可現身球場為比賽開球。（固力狗提供）

她回台後接著解鎖自己的夢想，帶著萌獸麥可站上新莊棒球場投手丘，擔任開球嘉賓。王宥忻難忘兒時與表哥、表弟看完棒球賽後熱血玩球，這次終於要「來真的」還特地買了棒球，陪她在家練投。透過這次開球，王宥忻身爲動權會（動物權益促進會）理事長更把握機會推廣生命教育的重要，讓大小朋友知道她領養麥可的過程，以及如何照顧一家共12隻萌獸。

王宥忻帶著萌獸麥可站上新莊棒球場投手丘，擔任開球嘉賓。（固力狗提供）

而羊駝麥可的表現更讓全場球迷驚豔，沉穩又可愛的模樣，絕對是最萌開球嘉賓。王宥忻提醒，如果想要飼養小動物，一定要做好功課，評估自己有沒有時間和夠大的空間，包括伙食費、醫療費用都要考慮進去，千萬不能隨便棄養。