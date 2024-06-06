唐嫣飾演阿寶生意左右手「汪小姐」。（澤東電影、MyVideo提供）

辛芷蕾飾演飯店女老闆「李李」。（澤東電影、MyVideo提供）

馬伊琍飾演與阿寶合資夜東京的「玲子」。（澤東電影、MyVideo提供）

由國際名導王家衛執導及監製的首部電視劇《繁花》，自播出以來，引發熱議，微博話題閱讀量飆破115億，抖音話題播放量達191億，更橫掃各大獎項，獲得年度大劇殊榮，如今台灣觀眾終於盼到該劇正式在台播出。導演王家衛表示，「很高興我的第一部電視劇《繁花》可以很快跟大家見面。我生於上海，《繁花》這部劇對於我來說，是另外一種“再回首”，讓我重溫了八九十年代上海的變遷，每個城市都有它的“繁花時代”。未來不是夢，愛拼才會赢，是那個時候大家共有的精神。讓我們一起去回顧這個精彩的歲月。」

選角方面，胡歌是《繁花》中「阿寶」一角的不二人選。王家衛在改編《繁花》時，第一時間就確定了胡歌來出演這一重要角色，胡歌受訪時曾提起：「在正式開拍之前，跟導演有過非常多次的聊天。一開始以為，可能他是想在聊天這樣比較生活和自然的狀態裡觀察我，看我是不是適合演阿寶這個角色。後來我發現，他每一次聊天問得都很詳細，跟調查戶口一樣，學習的、生活的，包括情感的、工作的，他都問了幾遍。他真的是把我自己人生的這些經歷、體驗就揉碎了，然後放到了這個角色的身上。他說其實劇本是有生命的，它是在拍攝的過程中，不停地在生長的。」

《繁花》的華麗的主演卡司如：胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾、鄭愷等眾多實力派演員出演。製作團隊匯聚了影視界的大師，包括曾憑《臥虎藏龍》獲得奧斯卡最佳攝影的攝影師鮑德熹擔任攝影指導，及憑《倩女幽魂》榮獲金馬獎最佳服裝設計獎的陳顧方擔任造型指導。

此外，該劇高度還原了90年代黃河路的繁華盛世，以一比一比例實景搭建，並使用電腦特效將實景延伸，將90年代上海的輝煌盡可能忠實地呈現給觀眾，其中劇中台詞「人生講的就是一個機會，你要是抓牢了，青雲直上」，更反映了90年代上海人的心態與夢想。《繁花》，6月14日於MyVideo全台獨家首播，每週五更新五集。