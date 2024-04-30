香港名導王家衛經典作《2046》集結梁朝偉、章子怡、王菲、木村拓哉、鞏俐、劉嘉玲、張震與張曼玉等重量級巨星卡司，在他令無數影迷癡迷的鏡頭美學下，上演著頹美又複雜的情與慾。梁朝偉在片中飾演風流浪子「周慕雲」，周旋在不同的女人之間，與鞏俐一場長達35秒的激烈吻戲，更是令人看得臉紅心跳，當年上映甚至有梁朝偉的韓國粉絲看完心痛到失眠。

據悉光是那場戲就拍了快40遍，每一遍鞏俐除了接吻還要重新醞釀落淚的情緒，讓王家衛事後直誇她演技了得，「一卷底片有的是四百呎、有的是一千呎，鞏俐跟梁朝偉拍吻戲的時候，只要導演不喊卡，她就可以把戲做到整個底片走完才停，我覺得太好了，就換個一千呎的，她還是可以把你的鏡頭吸引到一千呎，直到卡，喊停就沒有了，她可以準確到這個程度，而且每次拍都還不一樣。」

王家衛除了以獨樹一格的電影美學名揚國際之外，開拍前沒劇本的作風也非常出名，在拍攝《2046》的時候也不例外，章子怡就曾開玩笑說，每天拍戲前在休息室做頭髮的時候，最期待的就是從門縫底下塞進來的2頁劇本，不過王家衛則表示其實他為該片寫了厚厚一疊劇本。

他在拍攝了3個月停下來等待演員檔期的過程中，回頭去思考已經拍完的部分，才發現故事的發展有更多可能性，因此之前寫好的劇本就必須修改，「有人說我拍戲沒劇本，我會說是沒有完整的劇本，但我的劇本比誰都厚，只是最後我都會否定自己。我相信每部電影的有自己的生命，不是你去創造它，而是它引導你去創造它。」

《2046》4K修復版今（30日）於CATCHPLAY＋影音平台獨家上架。