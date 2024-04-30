香港雙影帝梁朝偉、劉德華先前睽違多年再度合作電影《金手指》，當時接受專訪時，罕談私下的婚姻生活，梁朝偉稱劉嘉玲很遷就他，而劉德華笑說不知朱麗蒨喜歡他哪點，他也不知愛朱麗蒨哪個地方，之前夫妻分隔兩地時，曾長達半年都沒講過電話。

梁朝偉、劉德華日前上Do姐鄭裕玲的YouTube節目「The Do Show」宣傳《金手指》，除了暢聊豐富的演藝經驗，也被問到婚姻生活，鄭裕玲讚美兩人都很長情，好奇他們與另一半維持熱度的秘訣。

（約34分開始）The Do Show 專訪｜世紀組合｜梁朝偉 劉德華｜罕談二人感情世界｜談往事｜私底下的影帝

梁朝偉表示，以他的角度來看，能和劉嘉玲相處那麼久的原因，「是因為嘉玲比較遷就我」；梁朝偉說自己個性孤僻、很怕人多的場合，很少陪喜歡熱鬧的劉嘉玲，不過有時他還是會和劉嘉玲出門聚餐，「我覺得都是互相遷就和互相尊重。」

梁朝偉說劉嘉玲很遷就他。（圖／梁朝偉IG）

劉德華則說：「我又不知道她（朱麗蒨）覺得我有什麼好，我亦不知道我覺得她有什麼好，但就是兩個人一起」；劉德華進一步透露，他和朱麗蒨都沒有互相遷就，「以前我們在兩個不同的地方，可以半年都不通一個電話。」

鄭裕玲聽了相當訝異，開玩笑說：「這個比異地戀還慘，怎麼可以不通電話呢？」劉德華回應：「不知道，她又沒有這樣的需求。」

至於傳言梁朝偉、劉德華都茹素，梁朝偉表示平常確實都吃很清淡，但不是全素者，聚餐時不排斥吃肉。而劉德華表示吃素10年了，並非宗教因素，純粹是想跟著妻女一起吃素，「我只是很希望和家人一起做這件事」。