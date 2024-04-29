女星小S（徐熙娣）近年主持談話性節目《小姐不熙娣》，犀利又幽默的風格深受觀眾喜愛，和助理主持人派翠克之間也磨練出好的化學效應。最近《小姐不熙娣》釋出一段幕後花絮，製作人要派翠克說小S三個缺點，當他老實回答後，讓小S馬上變臉還開嗆，兩人互動笑暈一眾網友。

《小姐不熙娣》YouTube今（29）日更新一段影片，製作人B2趁著錄影空檔，找來小S和派翠克訪談，他要派翠克講出小S三個缺點，派翠克一聽看了看小S，怕得罪小S直言「怎麼可能」；在小S大方說，「一定要講，我希望你能承受得住」，派翠克才說出自己觀察到的。

派翠克先表示，他發現小S錄影的時候「可能」會不知道錄到哪裡，會默默問他現在來賓是誰，小S聽完秒變臉，質問「你是說我主持到一半不知道自己在幹嘛，你是說我整個流程整個亂掉，沒有handle住全場？我有這樣子過嗎？你是說我不夠專業是不是？」。

派翠克被製作人陷害說出小S三個缺點，小S聽完回答變臉不讓派翠克解釋。（圖／摘自小姐不熙娣YouTube）

小S機關槍回應讓派翠克嚇得急忙否認，先肯定小S相當專業，自己沒有這個意思，但小S疑似走心，還轉頭問工作人員們，「這個是不是就是說我不是一個…我不是一個專業的主持人」；派翠克只能在一旁用手摀住嘴，然後狂說不是那個意思。

許多節目忠實觀眾見到這段花絮，都被小S和派翠克互動笑瘋，直呼「一看就知道小S在鬧派翠克」、「好像不能回答這麼敏感的問題啊」、「笑死，小S根本不給派翠克解釋」。