S媽到場支持女婿具俊曄的個人秀，與熱情粉絲合影。（翁紫曦攝）

「國民姐夫」具俊曄4日舉辦首場個人獨立電音派對「Koo 2.0 具俊曄 Evolution DJ SHOW 酷的進化論」，甫開賣大受歡迎，高達9成的票全數售出。昨晚家人紛紛到場支持，S媽、小S、許雅鈞以及大女兒許曦文、2女兒許韶恩皆低調現身。

雖然太太大S（徐熙媛）不見蹤影，但S媽提早半小時就到場，在場館門口與熱情粉絲合影，氣色、狀態看起來十分不錯。而小S則是帶著墨鏡現身，在場內不吝嗇與認出的粉絲合照，而她的2個愛女和老公許雅鈞，則是在表演前10分鐘低調進場。。

具俊曄對待表演毫不馬虎，除了準時開始表演之外，更以中文跟粉絲打招呼：「大家好，我是具俊曄，好久不見，你們準備好了嗎？」並帶來一連串燒近90首歌曲，包括酷龍經典歌曲《Bing Bing Bing》、茄子蛋獲獎金曲《愛情你比我想的閣較偉大》，連韓國女團BLACKPINK成員JISOO的單曲〈FLOWER〉都收納其中。

先前在訪談中，具俊曄就曾透露為了這場表演非常用心準備，更積極健身、以腳踏車代步。他昨晚以西裝帥氣登台，身型看起來顯然有練過，成果十分顯著。具俊曄整晚不斷帶動氣氛，嗨翻全場。