在璀璨星空下為青春高歌，由永慶房屋贊助、中國文化大學主辦的《2024年慶祭校園演唱會》將於5/21下午3點登場，共譜這場「慶祝青春的祭典」。演唱會呼應為青春而唱、為夢想而行，卡司名單中也藏有亮點！

主辦單位中國文化大學大眾傳播學系分享，表演歌手都是新生代樂壇中實力派創作才子，展現年輕世代的意志，包括曾入圍金曲獎最佳新人的李浩瑋、獨特饒舌暖男歌手HowZ，以及香港樂壇唱作才子Tyson Yoshi。還有與小S搭檔主持的新生代演藝新秀派翠克擔任主持人，令人期待感十足。當日還有文化學生組成的樂團「悖論式」與女團「T.O.Y」將登台演出，成為夢想啟程的最佳舞台。

大傳系感謝永慶房屋的贊助，讓《慶祭》2024年演唱會規格全面升級。除了地點移至室內體育館環境更舒適之外，還將舞台硬體與演唱設備都提升了，視聽體驗更上層樓！現場也規劃好康園遊會，包括主辦單位文化大傳系、贊助單位永慶房屋、媒體贊助單位ETtoday新聞雲等，還有手作飾品、潮流服飾等攤販共襄盛舉。

《2024年慶祭校園演唱會》將於5/21下午3點登場，即日起到5/20為止，都可到文化大學大傳系辦免費索取入場門票。憑門票還能參加21日演唱會當天的抽獎，精采好禮有Switch任天堂續航力加強版主機、Apple HomePod mini、小米無線吸塵器；若與現場永慶房屋看板合影上傳社群，並到永慶與慶祭官方粉絲頁按讚留言，還有機會抽中連鎖餐飲品牌餐券與超商禮券！活動詳情請見：https://www.instagram.com/ycxpccu_521/

2023年永慶與文化大學產學合作《慶祭》演唱會邀請孫盛希壓軸。圖/文化大學大傳系提供

永慶房屋挺青年追夢 由《慶祭》啟程

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，產學合作的核心理念，就是想鼓勵學生們從實務中累積經驗，用自己的雙手搭建夢想的起點。很開心永慶與文化大學的合作可以延續去年成果，續辦第二屆《慶祭》演唱會，讓青年世代辦自己的活動、唱自己的歌！

永慶房屋秉持「你的全力以赴、永慶力挺相助」精神，總是以實際行動與資源支持青年人才培育。而《慶祭》演唱會選擇大四畢業生離校前夕，更有一種學生別離校園、向未來昂首前行的宣示。為了力挺學生在進入職場後，能勇敢追夢，永慶房屋提供「業務新人保障5萬領12個月」的工作機會，不用綁約、不須房產經驗，還有專人一對一指導，挺青年就業不用受低薪所困，加速達成百萬年薪、實踐人生理想。