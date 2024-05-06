男團Energy近期宣布回歸歌壇，今年7月也將在小巨蛋開唱，讓粉絲相當期待。昨（5）日Energy於台北信義香堤大道舉辦唯一限定簽唱會，現場湧入超過5000名粉絲，可見他們的高人氣；對此，身為Energy鐵粉的舒子晨也到場朝聖。

Energy專輯＋演唱會唯一限定簽唱會。（圖／中時資料照）

舒子晨昨（5）日到Energy簽唱會並拍下現場的盛況，只見人潮不僅將廣場塞滿，甚至百貨公司連接的天橋也被擠得水洩不通。然而，當偶像出場那一刻，舒子晨激動嗨喊：「OMG，我的青春！」接著她也透露，現場幾乎沒什麼少女，直呼「不要小看婦女的力量！」

舒子晨拍下簽唱會現場盛況。（圖／舒子晨IG）

她坦言，過去參加簽售會都是跟朋友去，現在則是老公陪自己去。而她也在現場看到許多媽媽非常嗨，老公小孩則站在原地發呆。最後，她提到，還好自己有拿到簽唱會的號碼牌，不然就要等到凌晨了。

舒子晨透露，還好自己有拿到簽唱會號碼牌，不然恐怕要等到凌晨了 。（圖／舒子晨IG）

因為事實上，Energy昨（5）日舉辦唯一限定簽唱會，不僅1000張號碼牌一早就發完，現場人潮更是擠爆整個廣場，當時Energy也承諾一定會簽完，更感性說道：「無論現場、地球各地，曾經有一大段時間，你們沒有看到我們合體，但我們知道你們的支持一直都在」。據悉，Energy該場簽唱會直到今（6）日凌晨三點才結束，但不少粉絲都表示，非常值得。