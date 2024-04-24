香港天王劉德華曾和影壇女神張曼玉合作拍電影《旺角卡門》，兩人在戲中演情人有激情吻戲，當時劉德華和張曼玉都剛拍戲沒幾年，經驗尚不嫻熟，因此拍吻戲時用力過猛，導致狠狠撞到張曼玉的門牙，還導致牙齒碎掉，連資深香港男星吳鎮宇都知道這件事。

日前吳鎮宇在大陸綜藝《無限超越班第二季》上提到，早年劉德華拍王家衛執導的電影《旺角卡門》，因為經驗不足，拍攝激情吻戲時用力撞上張曼玉的門牙，「它真的碎了，不知道誰的門牙」。據傳後來劉德華上某檔綜藝節目，主持人詢問「聽說你拍吻戲的時候會特別用力，有一次拍戲時女主角門牙本來還是好好的，結果在跟你拍完戲之後門牙就被撞掉了，這件事是不是真的」劉德華坦然表示事件女主角就是張曼玉。

《無限超越班第二季》上嘉賓曾志偉分享很少拍愛情片，眾人提起他的作品《雙城故事》搭檔張曼玉，雖然在戲中暗戀張曼玉，沒有成為男主角，但許多演員都十分羨慕，一旁的吳鎮宇更是反應激烈：「你還說！閉嘴！我的女神啊！我真的……」羨慕的情緒全在臉上。