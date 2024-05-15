台灣人喜歡去日本旅遊，到當地小心別觸犯居民的地雷，臉書粉專「日本省錢小站」引用日本某雜誌的報導指出，很多觀光客搭電車時喜歡聊天，這對日本人來說是種「霸凌」，因為平常上班通勤已經壓力很大，加上觀光客的噪音會讓他們更煩躁。

「日本省錢小站」在粉專分享一篇日本雜誌的報導，記者採訪某知名觀光區的居民，詢問外國人來玩對他們有什麼不便，許多當地人抱怨很不喜歡在電車上聽到外文交雜聊天，因為平常通勤上班、上學壓力已經很大，再加上耳邊充斥各種噪音會更煩躁，簡直是種霸凌，居民希望日本政府能多多宣導電車禮儀。

粉專表示，其實不只是觀光地，在大都市的電車、公車上也是，日本人真的很不喜歡別人在電車上說話，粉專特派員常常在電車上看到日本人嫌外國人太吵，因此爆發衝突，甚至大打出手。

粉專提醒，雖然日本電車沒有規定禁止聊天，但對於日本人來說，電車應該是個安靜的地方，旅客搭電車想說話記得降低音量。

貼文引發討論，一名在飯店工作的網友直言，日本客人聊天大多會自主降低音量，但台灣人、香港人就沒這個習慣，國情不同；不過也有網友表示，曾在電車上遇過日本人一直講不停，越講越大聲，「有些日本人其實也很吵」、「在東京搭電車，大聲講話的日本人不在少數」。