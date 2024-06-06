陳柏霖（左）跟張榕容（右）和徐漢強都有非常深的淵源。（牽猴子提供）

姚以緹飾演新生代女鬼天后「潔西卡」。（牽猴子提供）

喜劇電影《鬼才之道》由徐漢強執導，卡司找來陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦、姚以緹主演，巧的是，每個演員都跟徐漢強導演有非常深的淵源，說是「冤親債主」也不為過，像男主角陳柏霖10多年前就注意到徐漢強，兩人原本要合作1部殺手懸疑類型電影，當時在劇本即將完成時，無奈種種原因電影最後無疾而終。

陳柏霖始終覺得很遺憾沒能跟徐漢強合作到，「不會覺得漢強欠我1部片，但他是我非常想要合作的導演，可以跟他拍1部片就像是願望清單有達成，所以當《鬼才》來了，就是緣分來了，不管這中間花了多少時間，非常值得。」

陳柏霖這次飾演厲鬼經紀人Makoto，可說是人設大改造，在角色執行上陳柏霖花了很大的力氣，「Makoto是1個沒在聽別人講話的人，自顧自的講個不停，台詞超級多，要黏鬍子講話，常常講著鬍子就掉了笑場，我的笑場次數應該是全部演員最多的。」

徐漢強導演另1個「冤親債主」是他的大學學妹張榕容，張榕容從國中時期就開始表演之路，大學時期以電影《一年之初》展露頭角，之後更以《渺渺》、《陽陽》等電影在各個國際影展大放光彩，同時2008年擔任徐漢強的短片《匿名遊戲》女主角，徐漢強也因《匿名遊戲》獲獎無數。

沒想到兩人再次合作就相隔了10幾年，張榕容說：「其實我在等漢強什麼時候找我！開玩笑的啦！這些年我們偶爾有聯絡，但都跟拍片無關緊要，一直到他問我有個女鬼角色想找我，當下滿意外的，但是聽完覺得很好玩也很有趣，而且他還是很了解我。」在拍攝本片期間，張榕容深受過敏所困，又因為都是日夜顛倒的夜戲，每天拍片前都要先去看醫生打針、中藥天天喝。

飾演菜鳥鬼同學的王淨，從電影《返校》就跟徐漢強建立革命情感，這次必須詮釋毫無才華的廢物「新人鬼」，全身充滿尷尬感，王淨說：「從頭尷尬到腳，我就是1個時不時對於週遭感到無比尷尬的人。」另1亮點是姚以緹，飾演新生代女鬼天后「潔西卡」，與張榕容跟王淨有精彩對手戲。