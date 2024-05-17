金馬執委會在文化部「匯聚臺流文化黑潮計畫」支持下和文化部影視及流行音樂產業局攜手的「金馬前進坎城」計畫（Golden Horse Goes to Cannes），16日於坎城電影市場展上舉辦國際發布會和交流茶會，五部甫完成或尚在後製中的台灣電影也首度曝光精彩片段，不僅吸引金棕櫚名導是枝裕和與日本影帝池松壯亮特別抽空前來問候台灣影人，柏林、威尼斯、多倫多、日舞、布魯塞爾國際奇幻影展等各大國際影展選片人到場參與。

金馬影后張艾嘉與影帝吳慷仁、金馬得主柯震東、金鐘得主陳柏霖、香港矚目演員柯煒林，以及亮眼新星劉主平和梁湘華也現身發布會，與現場百位來自全球影壇的電影人、選片人、發行公司和媒體展開交流，現場反應熱烈，不僅對五部台灣電影關注，也盛讚台灣影視蓬勃的創意與尺度的開放。

是枝裕和（左）與金馬影后張艾嘉（右）在坎城相見歡。（圖／金馬執委會提供）

柯煒林在楊雅喆執導的《破浪男女》中有大膽另類的造型，他笑說先請大家記住他的長相，因為片中經常一身黑色膠衣，只露出眼睛，而因角色需要很好的體力和保持身材，還以為在拍超級英雄電影。女演員的挑戰也沒少，梁湘華的角色負責陸地和空中部分，和柯煒林同樣需要體力活，劉主平則是直接下水拍攝，展現美人魚般的優美姿態，追求愛的同時也遇見吳慷仁所飾演的「海王」一角。在劇中有激情演出的吳慷仁，在忙拍片的他特別跟劇組請假，一下飛機便直奔現場，依然精神奕奕，他表示這部片是在說不論生活在空中、陸地或水裡，都要學習如何好好當一個人，雖然很難用形容詞說明角色，但相信影像能說明一切。導演楊雅喆也送上他對劇組團隊的感謝，表示很榮幸跟一群特別的演員合作，挑戰充滿幻想性的題材，描繪一個島國慾海深處的夢，也是他真心想說的故事。

徐漢強導演的《鬼才之道》，以充滿創意的陰間喜劇博取不少關注。主演的陳柏霖和他有多年交情，卻是第一次正式合作。兩人現場以流利英文互相打趣，徐漢強描述了他怎麼在看恐怖片的過程中，對於鬼必須靠「嚇人」層級來衡量「業績」的宿命感到荒謬又悲傷，於是請陳柏霖飾演一個發誓要打造出「陰間碧昂絲」的猛鬼經紀人。陳柏霖笑稱導演保證這是「masterpiece 」才接演本片，也深信這部喜劇會讓大家看了深有共鳴。

帶著《功夫》首度踏上坎城的九把刀和柯震東，兩人一搭一唱、默契十足。九把刀笑稱自己向來沒想挑戰很困難的事，每人都說拍電影困難，他卻覺得是件很快樂的事，沒想到拍《功夫》真的遇到不少困難；但他深信〈牧羊少年奇幻之旅〉書中那句「當你真心渴望某樣東西時，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。」在製作《功夫》的過程中，也讓他發現全世界原來就在自己身邊。一直被九把刀虧的柯震東，表示自己執導過電影後，反而更讓他感覺到當演員的快樂，這次演得很開心也很投入，還笑說希望九把刀比年輕時更進步。

《大濛》導演陳玉勳笑稱要在離家這麼遠的地方和大家介紹新作，心情非常緊張，但有優秀的主演柯煒林同在，相信一切都會順利。柯煒林在《大濛》展現不同《破浪男女》的演出，讓監製葉如芬、李烈也盛讚不已，柯煒林謙虛地表示很榮幸可以參與兩部精彩作品，他相信電影不僅能反映歷史，把故事傳達給觀眾之餘也能深有所獲，並理解不同時代環境下的艱難決定。而這次能加入《大濛》演出，讓柯煒林既興奮也有點緊張，做了不少功課研究1950年代的台灣狀態，希望大家能喜歡他的表現。

《女兒的女兒》導演黃熙這回和身兼監製與主演的張艾嘉，一起來到發布會，笑說心情更緊張了，因為這部作品描繪華人女性於當代所面臨的期待與束縛，很難用隻字片語來表達，她感謝張姐的演出，詮釋出她最想訴說的情感。張艾嘉回憶五年前接到侯孝賢的電話，表示黃熙有個不錯的劇本，想邀請她一起合作和提供建議；她稱必須感謝侯孝賢，因為這不僅是一個美麗又動人的故事，也是一個女演員非常期待的角色。張艾嘉感性地說，人生中最糾結的情感不在於工作或婚姻，而是父母，有時候母親可以難搞到令人抓狂但你還是無法不愛她；這回詮釋的角色夾在瘋狂母親與叛逆女兒中間，確實不容易拍攝，雖然花費五年的時間，但她很高興和黃熙一起完成。

「金馬前進坎城」國際發布會後的互動交流，也特別與創立於台灣、享譽全球63個國家與地區的珍珠奶茶品牌「日出茶太」合作，現場提供道地的台灣珍珠奶茶與芒果QQ飲品，並準備充滿台灣特色的客製「茄芷袋」當伴手禮，藉由本次合作，讓更多台灣創意與國際影人分享。更多「金馬前進坎城」的消息請密切關注金馬官網、臉書粉絲頁及Instagram，敬請期待。