台中捷運今天（21日）驚傳隨機殺人砍殺驚悚事件，上午11點多，20歲洪姓男子疑似攜帶3把刀，搭乘捷運進入第2車廂，原因不明持其中1把尖刀，朝臉部已經流血的男子攻擊，警方到場將行兇易受傷的20歲洪男制伏，加上現場2名傷者，均送林新醫院治療。

台中市消防局在上午11點29分接獲中捷行控中心報案，捷運市政府站有民眾受傷，立即派遣黎明91、黎明92及專責91前往，警消到場發現有3名傷者，1名年約17歲少年，胸口及肩膀及手臂2處撕裂傷，1名年約27傷者，臉頰15公分撕裂傷，另1名年約20歲男子，右手多處割傷。

3名傷者均送往林新醫院救治，院方表示，傷者均為撕裂傷，需進行清創縫合，並無生命危險。送往林新醫院救治。警方在現場發現1把菜刀及2把尖刀，研判都是洪男所有。

根據曝光畫面顯示，戴眼鏡身材微胖、穿咖啡色外套的洪姓男子，與1名瘦身乘客發生拉扯、扭打，車廂內傳出陣陣尖叫聲，瘦身男子臉部鮮血直流後退，洪男見狀撿起掉落地上的尖刀，朝瘦身男子攻擊，多名乘客見狀，紛紛趨前制止，並且出手敲擊持刀洪男頭部。

該起事件造成文心崇德站到市府站單線雙向運轉，至於是否為鄭捷案翻版，警方仍在調查釐清。