中捷車廂昨天（21日）發生駭人聽聞隨機砍人案，年僅20歲的洪姓護理生，僅因關注廢死議題，竟持刀在捷運車廂內砍殺無辜，釀成2名乘客受傷，今天上午洪男由母親聘請的律師陪同進行偵訊，歷經5小時偵訊結束，隨即移送台中地檢署，檢方複訊後認洪男涉5年以上重罪，且有反覆實行犯罪之虞，向法院聲請羈押，法官在晚間11點多諭知羈押。

昨天晚間洪男由警方戒護帶回第六分局，他以「我累了，要休息」拒絕夜間偵訊，由於洪男精神狀況不穩，警方顧及其他留置室人員安全，特別開闢小房間留置戒護，洪男一夜好眠。

今天（22日）上午，洪母聘雇律師抵達分局，陪同洪男進行偵訊，洪男也在偵訊前，先吃下母親準備的精神科藥物，讓洪男在偵訊過程得以保持穩定情緒，歷經5個小時偵訊，洪男在下午2點多移送台中地檢署。

台中地檢署表示，經檢察官偵訊後，認被告洪男犯《刑法》殺人未遂、傷害、恐嚇公眾及恐嚇危害等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上有期徒刑之重罪，且有事實足認為有反覆實行犯罪之虞，非予羈押，顯難進行追訴，有羈押之原因與必要，爰依向法院聲請羈押，法官審理後裁定聲押獲准。