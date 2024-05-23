導演巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）繼《不丹是教室》，再度帶來最新作品《不丹沒有槍》，他與妻子兼製片人賴梵耘接受POP Radio《POP最正點》主持人林書煒專訪，談到接連２部作品分別獲得第94屆和第96屆奧斯卡最佳國際電影前15強，巴沃表示，面對眾人的祝賀，「壓力肯定有」，他說第一次入圍時很恐慌，「擔心人生的第一部片會不會就已經是極限？之後是否就要開始走下坡？」

《不丹沒有槍》除了年長喇嘛的戲外身分和角色一致，全片選用大量素人演員，讓電影帶有一股貼地的純真，片中的年輕喇嘛真實身份還是南亞地區的搖滾樂團「迷霧看台」主唱坦丁旺契克（Tandin Wangchuk），在當地受歡迎程度有如天王周杰倫。賴梵耘笑說，透過IG發現坦丁後，巴沃特別到場欣賞他的演出，並邀請坦丁加入劇組，突然的邀約讓坦丁「很傻眼」，尤其是飾演喇嘛需要剃頭，讓當時留著爆炸頭的坦丁差點婉謝邀約。

林書煒還發現巴沃和賴梵耘的愛女也客串一角，自然本色演出讓人眼睛一亮。問到如果女兒希望闖蕩好萊塢會否支持？巴沃開明表示，「女兒成長自創作者家庭，如果這是她所希望的，我們會支持她」。

當二次又代表不丹入選最佳國際電影，巴沃稱雖然沒有特別期望成就，「進到奧斯卡15強，也感到很驕傲」；賴梵耘與先生於公於私相處，她認為只要兩人目標一致，其他事情都無關緊要。賴梵耘看到巴沃的成長，從攝影跨足編導，她肯定先生在劇本創作的進步，更現場甜讚「很驕傲有這樣的好老公。」