英國37歲超模蘿西杭亭頓（Rosie Huntington-Whiteley）是好萊塢巨星傑森史塔森（Jason Statham）的未婚妻，兩人相愛超過14年，有一對寶貝兒女。蘿西杭亭頓不只是模特兒也跨足電影圈，最近也現身坎城影展，但她無預警在社群曬出全裸照，竟遭網友一面倒砲轟「這麼裸露想取悅誰？」

蘿西杭亭頓當年以超模身分接下梅根福克斯在電影《變形金剛》女主角，又演出票房電影《瘋狂麥斯：憤怒道》，讓她成功踏入大銀幕的領域。近期坎城影展開跑，全球知名影人都有出席，蘿西杭亭頓也不例外，她日前一襲平口禮服，擠出北半球辣暈全場，火辣造型也在網上引起討論。

蘿西杭亭頓在坎城期間，突然曬出全裸自拍照，引起網友撻伐。（圖／摘自Rosie Huntington-Whiteley Instagram）

22日蘿西杭亭頓於Instagram打卡身在坎城的日常，其中一張竟是她全裸躺在飯店床上的自拍，前凸後翹線條全被看光，不愧是超模身材超惹火；怎料，網友意外超反感，一面倒批她太裸露，「不知道為何要全裸」、「拍這種照要取悅誰？」、「其他張都很棒，看不懂第3張幹嘛全裸」、「保持優雅很難嗎？」

其實蘿西杭亭頓在認愛傑森史塔森後，讓她在演藝圈大打開知名度，她曾公開回應為何喜歡比自己矮的傑森史塔森，她稱讚另一半幽默風趣又踏實後，又強調，「最棒的是傑森完全不在意我比他還高」深深著迷於他的自信魅力。