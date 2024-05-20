集BL愛戀、青春與穿越元素於一身的電影《環南時候》，將於5月31日全台上映。19日李鼎導演率領宋柏緯、初孟軒合體艋舺夜市「艋角冬瓜茶」老店擔任一日店長。「保安CP」答謝影迷購買套票支持電影，現場發送電影同款「冬瓜茶」，在炎熱的周末替粉絲消暑氣，更為粉絲珍藏的角色卡簽名。電影《環南時候》一日店長活動將周末的夜市擠爆，現場湧入上百位粉絲參與，由於影迷一大早就來井然有序地排隊，讓攤商大讚宋柏緯跟初孟軒的粉絲素質真的與眾不同。

李鼎導演一登場就答謝周圍的攤商：「感謝艋舺夜市的眾多商家聯合給予電影的支持，《環南時候》的第一場宣傳活動選擇回到拍攝地點就是為了要好好謝謝在疫情期間一直幫忙電影拍攝的商家！」而宋柏緯也被現場的粉絲感動，他說：「看到很多支持電影的粉絲很感動，能在這裡和大家見面覺得非常開心，希望5月31日可以一起電影院見！」初孟軒則開心分享：「今天特別來到這裡和大家見面就是要親自送上在電影中，我和宋柏緯的定情之水，而這個水就是「冬瓜茶」，分享保定和安健的定情冬瓜茶，甜甜的滋味讓大家都能感受幸福滿滿！」

電影《環南時候》除了在艋舺夜市舉辦一日店長活動，讓李鼎導演與宋柏緯、初孟軒與粉絲面對面近距離互動，周邊的攤商也發起串聯響應活動，不但自發地配合張貼海報，更發起許多活動為電影宣傳盡一份心力，讓發行公司感受到萬華獨有的人情味。《環南時候》劇組日前亦公布了擁有「在地人直推」以及「環南劇組必吃」的《環南時候》美食地圖，嚴選吃飽吃好的美食，讓尚未體驗萬華、艋舺一代美食的影迷，體驗屬於台北西城的飲食生活，跟著電影的腳步來一場最在地的艋舺美食散策之旅，李鼎導演呼籲影迷：「電影《環南時候》即將於5月31日上映，希望大家看完電影之後，也可以到艋舺夜市走走，不僅可以實際走訪拍攝場景，還可以享用連劇組都愛的銅板美食！」。