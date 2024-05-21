鬼才導演喬治米勒的全新作品《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》22日在台上映，電影由安雅泰勒喬伊、克里斯漢斯沃領銜主演。特別的是，電影世界觀講述在資源匱乏的末日中，車輛是生存所需。安雅泰勒喬伊駕駛武裝運輸車，同時也騎著重機一路狂飆；而飾演重機狂人的克里斯漢斯沃，更是聚集不同幫派、超過3000名的重機騎士，在荒土進行掠奪。

對於這樣的設定，喬治米勒形容：「如果在文明社會崩解之後，你身處在像澳洲這樣的大陸，人們會離開沿海城市進入內陸，再者如果你騎著重型機車，則會需要更少的燃料。很自然，有這種能力的人至少能夠相對較早離開，攜帶他們需要的東西，但他們無法建立一個可以留下來群居的地方。」

「雷神」克里斯漢斯沃這回化身末世中的重機狂人。（圖／華納兄弟提供）

為響應電影上映，台灣成員數破萬的重機社團，也號召成員出席台北首映會，現場集結超過百名重機騎士，氣氛相當熱鬧。到場的「骷髏幫麥克」說：「我是《瘋狂麥斯》系列電影的超級粉絲，我很想趕快看到這部電影裡的車，以及精彩刺激的飛車追逐，一定超爽。」Gear Up社團版主「張老凱」說：「我有看到狄門特斯的戰車重機是如何改裝成的幕後花絮，或許哪天也可以來試試，真的是太帥了！」