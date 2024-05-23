風靡亞洲的日本San-X 超人氣IP「角落小夥伴」繼首集誤闖童話世界、第二集體驗用魔法實現夢想後，電影版第3彈《角落小夥伴電影版：奇幻的玩具工廠》今年暑假再登大銀幕，由《宇宙奇妙生物小鐵君》導演作田ハズム、《角落小夥伴電影版：魔法繪本的新朋友》編劇角田貴志、攜手原班動畫團隊Fanworks打造全新冒險故事，角落小夥伴在新角色「棕熊廠長」的邀請下展開了工作。

今（23日）同步釋出玩具版海報，跑到玩具工廠上班的角落小夥伴，竟然全都變成了玩具，其中企鵝竟成了「銀色機器人」、炸豬排變成「紅色玩具車」、蜥蜴成為「發條恐龍」、白熊化身「打鼓小熊」，最後是變身成「超萌芭比」的貓，全都是小朋友最愛的超夯玩具，萌上加萌的模樣真是可愛度爆表，特別的是，他們不僅上班有專車接送，員工餐廳還提供滿足所有人需求的超豪華的自助吧陣容。到了晚上，還有針對每位小夥伴打造的專屬主題套房。每天早上，棕熊廠長還會親自帶隊練早操，寵愛員工無極限的福利，也讓網友羨慕直喊：「是幸福企業耶！」

為了呈現豪華員工餐廳的自助吧，連貓罐頭設計都升級為五星頂級品。（圖／威視提供）

作田導演還透露，員工餐廳正是他最喜愛的場景之一，「這些看起來很美味的餐點，全都由我們最擅長繪製食物的工作人員畫的！我們邊畫還邊想『企鵝？會吃這個吧！有白熊在，那需要熱湯吧！』而且這次為了展現豪華自助吧的概念，連貓罐頭的配色都認真考究，特別改用頂級貓罐頭的設計！」《角落小夥伴電影版：奇幻的玩具工廠》將於7月19日在台上映。