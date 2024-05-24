金馬動畫片《八戒》決戰未來23日在遠東SOGO台北忠孝館1樓廣場舉辦「新世界」接待中心開幕造勢活動，導演邱立偉率網紅展榮、展瑞出席，他透露故事設定秘辛：「所謂的『新世界』是一種篩選機制，可以幫助世界進步的人才能被選中，也反應了現代人追求的幸福，可能都是物質上的買房、買車、周遊列國，但或許幸福就在你身邊。」

展榮展瑞在片中聲演牛魔王身邊的反派跟班金角、銀角，像是黑心仲介般引誘許光漢飾演的八戒為非作歹，導演邱立偉形容這組反派要帶有喜感，展榮展瑞是導演和監製湯昇榮第一個定案的配音明星，受到賞識的2人直呼非常榮幸。展瑞吐露緊張心情：「因為我們錄音是打頭陣，還好導演和監製都保密到家，當初接的時候不知道其他配音明星，後來知道自己是黃金陣容的一員，覺得很榮幸。」展瑞也補充說：「配唱時，音樂總監陳建騏老師都會把我們的聲音回放，拉出單軌來聽，感覺很赤裸！」

他們更不忘自嘲是「男生裡面最會叫」，問及展榮叫聲如何？展瑞不留情面吐槽：「我覺得還要再加強，有些東西是熟能生巧，畢竟要有多點體驗才能發揮。」展榮則反問：「要體驗什麼才會叫？」讓眾人紛紛想歪，2人不忘推薦粉絲進戲院看片，還拉出為男主角「八戒」配音的許光漢來催票，攀關係笑喊：「沒去的話，會錯過許家疼痛的叫聲。」

《八戒》決戰未來將在5月31日全台上映，6月7日台語、多元語版接力推出。