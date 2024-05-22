女團「babyMINT」、「HUR＋」近日合體聯手舉辦「IDOL WEEKEND」粉絲唱拍會，在《未來少女》賽後限定合體，首次使用混搭方式將17人分為6組貼拍限定組合，讓粉絲一次可以擁有和兩團成員合拍的拍立得，創造專屬獨一無二的珍貴回憶。

兩團日前合體團練無預警開直播，6組限定組合成員也輪流撩粉絲，上演女團內鬨互撕的互動，逗樂大票歌迷，紛紛敲碗許願想看當初比賽時的經典結盟舞台重現，babyMINT和HUR＋也賣關子表示：「驚喜是一定有的，5／25不見不散。」

粉絲們難得見兩團合體各種願望紛紛出爐，包括近日紅遍各大社群平台的「16蹲」和「磅式」挑戰，甚至模仿紅遍網路的蔡醫師，搞笑阻止粉絲「打咩」，各種有求必應、搞笑互動，讓粉絲看得相當過癮。

不過17人同框也造成粉絲們的另類困擾，許多人反應注意力都不知道該放在誰身上，訊息量太大。更有粉絲發現，17人同框E人I人相當明顯，她們也趁機公布誰是E人誰是I人，當問到誰是I人時，團員們一度沒反應過來，形同「集體認愛（I）」瞬間全數脫單？讓她們搞笑解釋：「我們表裡不E」，跟上時下最流行的MBTI話題。