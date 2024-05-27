泰國流行小天王Nont Tanont，曾在《泰國好聲音1》、《泰國蒙面歌王4》勇奪冠軍，唱歌實力有目共睹。日前他首次訪台舉辦專場演唱會，時報周刊CTWANT讀者巧遇剛結束演出的他，頂著疲憊的身軀，但遇到認出他的民眾，仍開心揚起笑容打招呼，親和力十足。

18日晚間11點10分左右，本刊讀者在台北市中山區某連鎖火鍋店，發現一名打扮輕鬆、眼戴一副墨鏡的高大男生，低調從餐廳樓上走下樓，雖然他身旁沒有保鑣，只有幾位隨行工作人員，卻藏不住明星光芒。定眼一看，這個人正是剛結束台北演出的泰國藝人Nont Tanont。

結束演唱會的Nont Tanont，吃完慶功宴到餐廳門口拍照留念。（圖／讀者提供）

Nont Tanont和一票工作人員走出店門口，停在路邊展開一連串街拍，遇到有粉絲上前要求合照，一旁會中文的泰國工作人員代為婉拒，「Sorry他狀態不好」。捕捉台北街頭一陣子後，才又有一批看似是台灣的工作人員吃飽喝足前來會和，2方人馬在路旁邊等車邊聊天，Nont Tanont還不時雙手合十向對方致謝。

雖然疲倦，但Nont Tanont留下在台北街頭照隨即檢查畫面。（圖／讀者提供）

約11點28分，保母車抵達時，Nont Tanont先是高舉右手，示意工作人員上車，轉頭發現粉絲後，連忙揮手向大家Say goodbye，連一旁要走上車的泰方工作人員，也開心地一一向粉絲揮手道別，等眾人都走向車子，Nont Tanont揮手到最後一刻才墊後上車。

要離開餐廳前，Nont Tanont向巧遇他的粉絲揮手再見。（圖／讀者提供）

事實上，Nont Tanont本月17日抵台下午先是接受台灣媒體訪問，隔天晚間6點正式演出，現場聚集千名粉絲擠滿信義劇場Legacy MAX，可見他的高人氣。演唱會後，他在現場做完粉絲福利才前往慶功，等犒賞完五臟廟已是晚間11點的事，但他遇到粉絲仍給予熱情回應，相當圈粉。

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