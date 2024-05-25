2024「7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」，將於今年7月5日至7日在高雄夢時代購物中心正對面廣場舉辦，集結9組國際巨星、30組以上台灣重量級藝人的超強卡司，成為今年夏天討論度最高的音樂盛事，而高雄每年度重要的強檔料理活動「高雄下酒菜料理競賽」，同樣也不缺席，優勝店家將進駐「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」大會食堂現場販售。

高雄下酒菜料理競賽舉辦多年，一直是高雄在地餐飲店家每年期待的重要活動，其獨特之處在其每年都會進行海外城市行銷，本屆賽事由主持人、八點檔女神梁舒涵及大會組成「泰國美食特搜隊」，親赴泰國曼谷，進行文化交流進行海外美食交流。

這次是梁舒涵第三次來到泰國，但前一次已經是小時候的家族旅遊，對泰國其實只剩下模糊的印象：「之前上次是家族旅遊來過，對泰國的印象不深，這次是長大後再次來到這裡，想認真體驗泰國風情，好好認識曼谷這個地方。」

出發泰國之前也做了許多功課，準備好大啖泰國美食：「超想吃香蕉煎餅、打拋豬、冬蔭功...等，想品嚐看看道地的泰國料理跟台灣吃到的有什麼不一樣。」也表示這次來泰國，除了邀請好吃泰國的下酒菜回到台灣，也會在曼谷各地留下剛推出的新歌《你超啤的》小7舞Challenge，第一站機場的挑戰已吸引許多遊客目光，相信「小7舞」搭配泰國的街景，會留下另一番風味。

梁舒涵坦言現在工作滿檔，每天只能睡2小時。行程包括推出新歌、主持食尚玩家節目以及參與下酒菜料理競賽。還透露即將發行新書，請粉絲們期待。這本新書將探索她的成長歷程、生活見聞，以及對於自我的深度思考。梁舒涵表示，她希望這本書能夠透過文字，與粉絲們更加貼近，分享更多真實的自己。