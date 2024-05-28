冠軍指出，此次聯貸案除了償還金融機構債務暨充實中期營運週轉金所需外，也同時持續進行台灣地區合作簽約門市升級、50大建商工程通路等兩大業務拓展計劃、生產效率提升等重要策略的執行。

冠軍今年針對造橋廠內進行部分產線整改，引進淨零碳排的義大利進口窯爐設備來提升生產效能、降低產品碳排，改造後的部分產線預期可較原先增加約五成產能，推估180萬平方公尺，預估可節能約20%以上。

冠軍此次聯貸案由台北富邦銀行統籌主辦，台新銀行、全國農業金庫、華南銀行、土地銀行、上海商銀、台中商銀、第一銀行及安泰銀行等共同主辦，尚包括兆豐銀行、合作金庫、彰化銀行、元大商銀、台灣中小企銀、新光商銀等15家金融同業參與。

冠軍集團將持續推廣「小宅用大磚變豪宅」的主張，以提高房屋價值，並專注於厚磚乾掛及架高節能工法，滿足建築外牆節能設計EEV解決方案，可節能13%。此外，針對台灣地震頻繁的情況，冠軍強烈建議外牆選用具「背溝倒勾狀凹槽」設計的外牆材料，6月起全面啟動設計師優惠推廣選用大尺寸磁磚讓空間質感升級，以及佈局SPC石塑地板事業版圖等。在此策略下，全台50大建商及各地建商大客?持續下單，推動訂單能見度延續至今年第三季。