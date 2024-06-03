狂賀台啤永豐雲豹籃球隊勇奪隊史首冠！1日於T1聯盟2023～2024年賽季總冠軍戰中，永豐銀行冠名贊助的台啤永豐雲豹以108：80搶下系列賽第四勝、首度拿下聯盟總冠軍。永豐銀行表示，為回饋廣大球迷支持，即日起，永豐銀行旗下金融服務與商品推出限定活動，包括加碼刷卡金回饋最高50％、台啤永豐雲豹球員簽名週邊商品抽獎等，邀請民眾一同分享榮耀時刻。

永豐銀行表示，感謝台啤永豐雲豹球迷一路相挺，即日起推出「永豹冠軍」金融商品與服務、期間限定慶祝活動：6月8日前，「天天永豐日」搭配指定永豐信用卡權益再加碼，最高享11％回饋；6月14日前，分享永豐銀行LINE官方帳號指定貼文並回傳關鍵字，可抽台啤永豐雲豹隊員紀念簽名球及球星卡森斯（DeMarcus Cousins）限量抱枕。

6月15日前，新戶申辦「永豐DAWAY卡」並綁定永豐銀行帳戶自動扣繳信用卡款，加碼50％刷卡金回饋；6月21日前，追蹤「數位帳戶－大戶DAWHO」官方Instagram帳號並完成指定任務，抽限量簽名球與簽名球衣，前1,111名留言者加碼送星巴克咖啡券，DADA回饋、超多優惠。完整活動請至永豐銀行「永豹冠軍」活動網頁查詢。

永豐銀行表示，2022年起冠名贊助雲豹籃球隊，創下開幕戰1.5萬張門票全數售罄的紀錄，帶動全民籃球熱潮。去年則獲教育部體育署頒發「體育推手獎」贊助類金質獎，肯定永豐銀行推行運動風氣不遺餘力。

除冠名贊助台啤永豐雲豹籃球隊外，永豐銀行亦支持臺中市足球未來協會參與企業甲級足球聯賽，及贊助斯巴達障礙跑競賽等多元項目；同時，自2019年起連續五年贊助政大雄鷹籃球隊並創下UBA四連冠佳績，更邀請隊員、教練拍攝一系列以18歲新成年人為主角的創意影片，透過貼近年輕世代的詼諧口吻，宣揚金融友善理念，讓正確理財觀念扎根校園。詳細資訊請至永豐銀行官方網站查詢。