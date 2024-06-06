8歲就以童星身份出道，但直到2022年演出《棕櫚樹和電線》（Palm Trees and Power Lines，暫譯）後爆紅，女星莉莉麥金尼（Lily McInerny）除了以新演員身份一舉獲得影展獨立精神獎的最佳突破演出提名，她在小螢幕和舞台劇的表現也同樣耀眼，近日更是被Celine創意總監Hedi Slimane相中，入選CELINE「PORTRAIT OF系列」最新形象大片。

這系列形象大片向來都是由品牌創意總監Hedi Slimane親自掌鏡，眾所周知Hedi極度熱衷於藝術與音樂領域，此次的形象大片除了有莉莉麥金尼的優雅感外，Hedi更融入了自己貫用的光影表現人物情緒，把莉莉的形象打造成另一種「酷」味。透過不同衣著、配件與光影的呈現，打造Hedi Slimane心中理想的Celine女性形象。