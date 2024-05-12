藝人小S（徐熙娣）今（12）日和家人一起慶祝母親節，她也在社群媒體上PO出影片和粉絲分享，在一家人用完餐後，Lily貼心準備驚喜，拿著一大把花束和禮物現身，讓感冒小S當下瞬間紅了眼眶，唸了女兒準備的卡片，激動將女兒擁入懷中，而看了大女兒Elly的信，小S則笑說：「大女兒的卡片，我都懷疑她是臨時趕出來的，but我都愛」。

母親節小S一連發3則貼文分享，她透露：「今年竟然沒跟我親愛的媽媽一起過母親節，因為感冒，她也不舒服，只好派出我家的女王代我去跟黃太后恭賀母親節快樂！」她透露自己本來打算一個人在家看劇，但二女兒很貼心地親手下廚給她吃，大女兒也在家陪伴，讓她幸福表示：「有這3個寶貝真的很幸福，有人適合外交、有人適合營造氣氛、有人是...學霸，我此生足矣」。

用完女兒用心準備的餐點後，Lily突然悄悄拿著驚喜現身，小S也唸著女兒寫的親筆信，信上寫著「感謝媽媽的照顧，常常為了家裡3個小孩委屈自己」，唸到一半小S難過哽咽，女兒遞出衛生紙替她擦眼淚後，她繼續唸下去，「對不起，媽咪我希望你能知道你真的很偉大，沒有你，我就像一顆沒發芽的小種子，謝謝你像太陽與水一樣，讓我能健健康康長大，等我長成蝴蝶後，會用我的翅膀替你遮風擋雨」。小S在IG上曬出影片，幸福表示：「二女兒每次都要把我弄哭」。

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