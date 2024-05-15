小S（徐熙娣）、派翠克主持的東森《小姐不熙娣》日前帶著班底飛往香港錄製外景，特別邀請劉俊謙帶領大家一起遊香港。小S見到劉俊謙便興奮表示，「跟你一起在香港街頭是我沒想過的事情，那你可以冒充我男友嗎？可以勾手、牽手嗎？」劉俊謙也霸氣回應：「不用冒充啊，就真的啊！」讓現場瀰漫著曖昧氛圍。

實際上，劉俊謙與女友蔡思韵在合作《幻愛》時結緣，2人目前正在穩定交往。為了節目效果，劉俊謙突「撩妹」技術高超，頻頻對小S示好：「妳在香港的期間，我沒有女朋友！」讓小S聽得花怒放。一旁的派翠克則聽不下去，笑虧2人話語：「怎麼聽起來渣渣的？」結果被小S巴掌伺候怒斥他「亂講」。

派翠克赤裸上半身在香港街頭漫遊。（東森綜合提供）

小S和派翠克都對香港行感到興奮，除了期待體驗香港的人文風情，還很開心可以跟香港粉絲面對面互動。當廟街的熱情店家和民眾看到《不熙娣》團隊時，其中一攤牛雜店家老闆對著小Ｓ說：「我認識你，但是我忘記你的名字！」讓小Ｓ感到巨大的失落，哭喊：「我不想吃了！」好在，老闆下秒笑說：「小Ｓ看起來只有20來歲」，嘴甜的哄好她。到了其他攤位時，派翠克卻又誤認成「肩膀有鳥的蔡康永」，突如其來的插曲讓眾人瞬間笑翻。