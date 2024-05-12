母親節到了，「國民藍帶主廚」黃迺恆擅長將簡單食材譜出大菜味兒，這次精選檸檬奶油煎干貝、煎牛小排佐法式紅酒醬、水蜜桃優格蛋糕以及餐酒貝里尼，讓大家在繁忙的生活中，也能用最輕鬆的方式做料理，與家人共度暖心的餐桌時光。

黃迺恆大學主修餐飲管理，退伍後到酒吧當調酒師，一路做到高階主管。原以為人生跟調酒離不開關係，但30歲那年，他毅然決然前往澳洲雪梨，到餐飲人的高級殿堂「藍帶學院」拜師學藝。

黃迺恆當年以調酒起家，是專業的調酒師。（陳俊吉攝）

在那段練功的日子裡，黃迺恆選擇當地難度最高、相對最忙的「一頂帽子法式餐酒館」與「朗豪酒店」工作，接待過Lady Gaga等國際巨星，即使每天基本工時達12、13小時，他甘之如飴，遭遇低潮也能快速回到正軌，「希望大家吃到我做的菜時，可以感受到溫暖，補足生活小確幸」。

黃迺恆示範檸檬奶油煎干貝（右）與煎牛小排佐法式紅酒醬（左）。（陳俊吉攝）

黃迺恆出身軍人世家，從小父母離異，媽媽忙工作之餘，只能燉一鍋排骨湯放冰箱，讓孩子自己加點麵條等配料當作一餐。成長背景使然，黃迺恆對料理的敏感度高，撇除到澳洲學習藍帶料理，其餘中餐大部分都是自學，「我會去中和各路手法，最常看阿基師的方法做功課」。

黃迺恆也趁著母親節，對含辛茹苦養大他跟姊姊的媽媽真情告白：「就算嘴上會說我花她很多錢，但當我需要贊助時，都是第一個跳出來幫我。」他自認有時會「愛在心裡口難開」，現在則會透過料理跟文字，讓媽媽知道他的心意。

黃迺恆熱愛鸚鵡，肩上的「金雞」還故意咬他耳。（陳俊吉攝）

黃迺恆是小S二女兒Lily的老師。（陳俊吉攝）

黃迺恆除了是正職廚師外，還經營個人社群，最近跟美女主播張齡予合開網路節目《迺齡趙咖》，同時他也在學校擔任講師，小S（徐熙娣）二女兒Lily（許韶恩）就是他的學生，「印象很深刻的是，Lily除了仙氣飄飄外，有次上課，她是唯一個將保鮮膜折好、雙手交給我的學生」，讓他很驚訝。黃迺恆還爆了個料，當時他透過Lily拿自釀梅酒給小S分享，小S除透過社群致謝外，還不忘傳語音訊息開玩笑：「老師！真的不用這麼客氣，下次可以做大罐一點。」讓他哭笑不得。

製作過程參考：

1、檸檬奶油煎干貝：生食干貝、鹽、胡椒、檸檬、奶油

先將生食級干貝放室溫退冰到軟，撒上鹽、黑胡椒調味，熱鍋煎3分鐘即可出鍋，維持3分熟。再將煎干貝留下的精華加入奶油與檸檬汁煮濃稠，即可當作醬汁，最後搭配南瓜泥、櫻桃蘿蔔、芝麻葉等素材擺盤。

檸檬奶油煎干貝作法簡單，外型也美觀。（陳俊吉攝）

2、煎牛小排佐法式紅酒醬：牛小排、大蒜、百里香、奶油、鹽、胡椒

先將牛小排放室內回溫，撒上鹽、黑胡椒調味，大火下鍋將表面煎30秒至1分鐘，上色後就靜置10分鐘。第二次煎時，讓表層產生梅納反應，呈現脆脆的感覺，之後加入大蒜、百里香等香料，融化奶油用油潑方式滲透牛排，最後再靜置10分鐘，看個人喜好做熟度上的呈現。

煎牛小排佐法式紅酒醬的色香味俱全。（陳俊吉攝）

3、水蜜桃優格蛋糕：水蜜桃果醬、奶油乳酪、優格、鮮奶油、消化餅乾

將當季水蜜桃去皮，果肉加入糖、白酒小火熬煮到呈現果膠貌，滴入檸檬汁提味保色。將奶油乳酪、優格、鮮奶油以1：0.5：0.5的方式打均勻，漸層疊加再用水蜜桃當作裝飾。

4、貝里尼：水蜜桃果泥、氣泡酒

將水蜜桃去皮取出果肉，加入杯子再佐氣泡酒、香檳都適合。