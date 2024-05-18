由小S（徐熙娣）、蔡康永主持，詹仁雄製作的《康熙來了》將滿20周年，今（18日）傳出3人都有意為節目合體、復出，詹仁雄更已向當時播出的中天電視遞交企劃書。對此，中天電視、蔡康永都鬆口回應。

詹仁雄今在社群曬出他與小S、蔡康永聚會的合照，「好多人都說他有一段青春是康熙，要不要把小鳥抓回來？」透露3人都對2016年停播的《康熙》頗有感觸，認為應該在20周年時做些什麼，好回饋給期待已久的「康熙迷」。

據悉，如果《康熙》復出，仍會由詹仁雄製作，蔡康永與小S搭檔主持，屆時節目內容及方向的呈現方式，節目團隊仍在討論評估中。若向中天電視的提案通過，近日很有可能進棚錄製，預計秋天前播出。

中天表示，對此消息電視台回覆確實有初步接觸，但細節尚未確定。而蔡康永今低調表示：「目前沒有這樣的計劃，飯局大家聊得開心，詹仁雄製作人喝太開、就想太多了。」小S則透過經紀人表示，還沒想到底要不要合體，「那天跟詹哥見面只是想要討論胸貼有各種用法，當你畏光的時候，也可以貼在眼睛上」。

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