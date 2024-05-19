45歲女星「阿雅」柳翰雅過去以《剉冰進行曲》走紅，2008年以《我猜我猜我猜猜猜》獲得金鐘獎「娛樂綜藝節目主持人獎」，10年前她雙喜臨門，和美國男友登記結婚，男友後來被起底並非從事金融業，而是被稱作活佛的竹慶本樂仁波切。上星期過母親節，阿雅曬出和女兒的合照，被讚女兒越來越有氣質，更有人認為她是S幫裡婚姻最幸福的勝利組。

阿雅10年前閃電宣布懷孕，第一時間她透露男友名叫Tony，在美國從事金融業，隨後被網友在大陸天涯論壇爆料兩人的結婚登記證，指阿雅的配偶名字為「ARNAE, RICKY KWAHU」，原名是「RINPOCHE, DZOGCHEN PONLOP」，先前有過一段婚姻，離婚隔年就與阿雅登記結婚，疑似無縫接軌一度引來質疑。

阿雅曬出和媽媽、女兒合影。（圖／翻攝自阿雅微博）

當時媒體報導，竹慶本樂仁波切在印度錫金長大，曾是佛教比丘，後來還俗，創辦佛學中心，擔任佛教導師，王菲、梁朝偉都曾經是他的信徒。而阿雅去年被《CTWANT》拍到，搖身一變成為禪學講師，在北投開課程，多年過去阿雅素顏上鏡頭變得更成熟知性，臉上常掛著笑容，講座結束後，阿雅與友人搭計程車離開，途中兩位友人到家先下車，阿雅家則是在內湖，最後一個返抵家門。

阿雅過去演唱《剉冰進行曲》走紅。（圖／中時資料照）

阿雅近年更知性有氣質。（圖／中時資料照）

阿雅過去曾上《康熙來了》談當媽媽經過，表示當天是在小S家，本來因為腸胃不適隔天要照胃鏡，在小S建議下用驗孕棒驗孕，意外發現兩條線，小S笑說當時立刻開酒慶祝，還反問：「是哪個醫生幫妳動的變性手術讓妳順利懷孕？」接著坦言：「我們也不相信妳竟然有性生活」，阿雅則承認一個多月前才跟男友到美國旅行，沒有想到就「中獎」，兩人是為了給孩子名分登記結婚，生產時老公也全程陪在她旁邊，麻醉退後她先生就抱著小孩來說：「妳看這是我們的女兒」，小S問有哭嗎？阿雅打趣說：「女漢子有淚不輕彈的啦」。

小S嗆阿雅（12:58起）。（影音／取自我愛貓大 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

阿雅與小S相愛相殺。（圖／中時資料照）

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