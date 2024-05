藝人歐陽娜娜日前從伯克利音樂學院畢業,卻被發現畢業典禮拿的並非學士學位(bachelor degree),而是一般文憑(diploma),質疑「才女人設翻車」。之前她先用7分半鐘影片回應此事,強調:「這是我的選擇」;稍早,她再度曬出畢業校園照,心情絲毫不受到影響。

歐陽娜娜在影片中解釋拿文憑和學位的差別,在於是否有選修文化課,不過有鑑於生活及事業早做好規劃,才會選擇以前者為主。對於外界猜測是成績不好等因素,她再次澄清絕非事實,而在休學過程,不僅發了專輯還去上綜藝節目,雖然因此延後畢業,不過她強調都是自己的選擇,不會為此感到羞恥。

不在乎外界酸言酸語,歐陽娜娜稍早又在微博曬出一系列畢業照。只見她穿戴著「學士服及學士帽」,與同學及師長開心合影,好心情全寫在臉上。她也不忘與佈置在校園的畢業裝飾合影,只見身後牌子及紅色氣球各自寫著:「SO PROUD OF OUR GRADUATE」(為畢業生感到驕傲)」、「CLASS OF 2024(2024屆)」,沉浸於畢業氛圍之中。此外,她也加碼曬出身穿深V黑色短版上衣的辣照,傲人好身材若隱若現,讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

對此,網友紛紛獻上祝福:「好好享受畢業後屬於自己的時光」、「畢業快樂寶寶,未來繼續走花路」、「一起開啟人生的新旅程」、「娜娜真的好漂亮,祝你未來一切順利,畢業照要多發一點,真的看不夠」、「畢業快樂,自我選擇的人生最棒了」。