「最殺男團」Energy睽違20年再度復出，不僅小巨蛋演唱會門票秒殺，簽唱會現場更是擠到水洩不通。不過五位成員阿弟、牛奶、坤達及書偉都已經結婚，唯獨42歲的Toro感情生活始終成謎。不過近來他被媒體直擊，跟一名長髮女逛街，還趁著四下無人時親吻對方，親暱互動似乎表明已是名草有主。
根據《鏡週刊》報導，Energy近來受訪時，Toro被問到會不會想結婚？他低調表示私生活只會跟團員分享，連工作同仁都不清楚。不過日前Toro被拍到戴著帽子及眼鏡，一身黑色裝扮低調出門逛街。而經過某路口時，突然有一位長髮女子從路邊走出來跟他會合，接著自然勾住Toro的手臂，Toro也用右手環住對方肩膀，親暱互動讓女子身分引人遐想。
雖然Toro不時和長髮女子有類似情侶的親暱互動，不過偶爾還是會跟對方保持距離，走到人潮多的地方時，不知道是否擔心被認出，便會丟下女伴獨自去逛街，不然就是找個角落講電話。最後在血拚完準備返家前，只見Toro趁著沒人注意時，直接在女方臉頰獻上一吻，像是在證實兩人關係。不過這名女子被拍下的側面，小腹微微隆起，也被懷疑是不是有喜。
Toro小心翼翼藏愛，長髮女身分還不得而知，但《鏡週刊》報導，有知情人士透露Toro跟小模吳苡菲也有曖昧一陣子，甚至還被直擊吳苡菲某天外出時，直接上了Toro開的灰色名車，目的地是Toro淡水住處，關係引人無限遐想。對此，經紀人澄清Toro一直都是工作人員及朋友的「順風車司機」，有時坐車的朋友一個路口就下車了，卻漏掉直接接進下個場景。
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