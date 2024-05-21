今(21)日上午11時許，台中捷運發生隨機殺人、砍殺，一名20歲洪姓男子疑攜3把刀，於捷運第2車廂不明原因，朝著臉部已流血的許姓男子攻擊，警方獲報到場後將行凶且受傷的洪嫌制伏，現場2名受傷的民眾也送林新醫院治療；據悉，臉部流血許男是名自由教練，身材精壯的他曾獲得全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽的獎狀，在台中健身界小有名氣，對此，許男的所屬健身房也將贈送1年的免費會籍。

台中市消防局於今(21)日上午11時29分許，接獲中捷行控中心報案，有民眾在捷運市政府站受傷，警方獲報到場後，發現有3名傷者，分別為約17歲少年，胸口及肩膀及手臂2處撕裂傷，1名年約27歲傷者，臉頰15公分撕裂傷，另1名年約20歲男子，右手多處割傷，3名傷者皆送至林新醫院救治，警方也在現場發現1把菜刀及2把尖刀，研判都是洪男所有，

據悉，27歲的許姓長髮男熱愛運動、健身，是一名自由教練，不僅在訓練「健力三項」，也曾於112年獲得全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽的獎狀，在台中健身界小有名氣；對此，許男所屬的健身房業者，感謝許男見義勇為，讚揚許男勇敢保護台中市民，將贈送1年的免費會籍。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。