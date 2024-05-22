【中捷隨機砍人】長髮男身分曝！英勇單挑中捷3刀男 網讚：高手在民間 @ChinaTimes

台中捷運昨（21日）驚傳砍殺驚悚事件，20歲洪姓男子上午11時攜帶3把刀搭乘捷運持刀攻擊乘客，第1位被砍的馬尾男因英勇奪刀制伏凶嫌被封為封台中英雄，他今天還原當時情景，謙稱「我退無可退，只能選擇抵抗。」他也坦言，一時湧入太多關切的訊息，感謝大家，並說，他照片已被冒用，他沒借錢，不要被詐騙了。

經過1天休養，許男表示今天還覺得有點頭痛，他也還原昨天第一時間看到凶嫌亮刀時，大家都往後退，他因為沒地方退，就處在跟嫌犯對峙的位置，也因此順其自然被鎖定成目標。

許男回憶，當下沒覺得他（洪男）會砍人，被砍才發現凶嫌是認真在砍人，被砍後本能抓住他（洪男）的刀子，但發現搶不掉，當下覺得很無助，就喊後面的人來幫忙，後來就有一、兩個大哥來協助。

期間他一度被一位拿雨傘的阿伯誤認是凶嫌，還拿傘一直戳他，雖然有回頭告訴那位阿伯：搞錯對象了，但還是一直被雨傘戳，他直覺很好笑。

許姓健身也是從水安宮站上車，上車前就曾看到凶嫌洪男，但比較詭異的是上車後，洪男一度要坐他旁邊，後來不知為何就又走開，對洪男一直拿個背包有印象，後來他是亮出斬骨刀，後來又從口袋拿出水果刀。

許男謙稱自己是反射動作，因為他退無可退，也很無助；對於警察是否救援太遲，許男說，當列車停靠市政府站時，警察衝進來，凶嫌已經被大家打趴了。

許男說，事後就有許多關心的親友、認識不認識私訊他，因訊息量爆炸，IG卡卡的，很感謝大家，但他發現個人照片被冒用來詐騙，請大家不要上當，他沒缺醫藥費。

他也說，相較10年前鄭捷在北捷殺事件，這次中捷砍人事件，大家是剛好有時機點可以反抗，當時可能運氣不好，乘客找不到時機點可反抗。