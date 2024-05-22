一名20歲洪姓護理生選在520總統就職隔天，在中捷車廂內持3把刀隨機狂砍2名男乘客，由於時值北捷隨機殺人慘案10周年，頓時引起大眾恐慌，親友表示，洪男長期熱衷政治，又對廢死議題相當關注，疑似刻意選在總統上任第二天犯案，目的就是要引起社會關注。但本報調查，實際上洪男和家人關係相當疏離，尤其和父親感情不佳，經常發生爭吵，實際上住在高雄外公家，是否也因此在罹病下，產生反社會人格，仍待檢警調查。

洪男是屏東人，國中畢業後改母姓洪，目前就讀高雄某護專，洪男父母有醫護背景，父親開設整復推拿所有10年。雖然洪男的親戚表示，洪男個性開朗，雖不常見面，也無聽說有向家人抱怨什麼不開心的事情。

不過根據知情人士透露，洪男長期和父親感情不睦，因此並未與父母同住，反而長期住在高雄的外公家。

高雄市衛生局表示，洪姓兇嫌長期生活與居住在屏東，曾於2020年生病於屏東就醫，同年8月有至高雄就學至今，有持續接受規律治療與服藥，家人也給予支持照顧，

據了解，洪男擁有護理專業，對於藥物相當熟悉，因此犯案前服用大量藥物，讓自己陷入思慮不清、頭暈等狀況，進入中捷第二車廂後，即拿出刀子執行「隨機攻擊」，釀成2名乘客受傷，希望藉此喚起社會大眾對於廢死議題的關注。

然而洪男受傷後由救護車送醫，當下他不斷大喊「我不想死」，不過就醫治療時，又情緒崩潰懊悔表示「趕快判我死刑」，心態強烈反差。警方表示，洪嫌表示不願夜間偵訊，因此上午將視狀況才會進行偵訊，目前全案列殺人未遂偵辦。