中捷21日驚傳駭人聽聞持刀隨機砍人案，就讀高雄某護專的20歲洪姓男子，受到兩周前大法官公開辯論死刑影響，挺廢死的他購買刀械預謀犯案，因顧慮女友父親在高捷上班受波及，北捷已發生過鄭捷案，因此選擇台中藍營執政的中捷犯案，警方訊後將洪男依殺人未遂、恐嚇、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

洪男21日在中捷犯下震驚社會的隨機砍人案，釀成27歲許姓與17歲呂姓少年受傷送醫，目前仍在醫院接受治療，洪男歷經一晚休息後，上午9點由母親聘請的律師陪同，展開歷時5小時的偵訊過程。

據了解，洪男21日上午11點03分搭上捷運，進入第二車廂後，隨即從包包內取出剁刀，面露凶光隨機找尋乘客下手，為避免發生剁刀掉落或遭人奪走意外，因此將2把水果刀放在口袋內預防萬一，果不其然在攻擊過程中，剁刀遭多名正義乘客打落，隨即拿出備用水果刀繼續攻擊。

另外洪男也透露，因為女友的父親在高雄捷運上班，在高捷犯案恐連累到他，而北捷則已經發生過鄭捷案，因此才選擇台中捷運犯案；洪男也坦言，自己支持廢死，長期關注廢死議題，兩周前大法官公開辯論死刑，更加深他要透過中捷犯案，引起社會大眾支持廢死。

另外洪男在偵訊過程中對答如流，面對警方詢問，也是有問必答，卻沒有對犯下大錯感到懊悔，也未提到向被害人道歉等語，反而是在偵訊後，讓父親出面對外致歉，由父母承受外界的指責與撻伐，令人不勝唏噓。