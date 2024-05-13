2024 hito流行音樂獎頒獎典禮25日於台北小巨蛋登場，典禮倒數不到兩周，華語樂壇唱跳天團Energy將無預警突襲hito流行音樂獎，擔任重量級頒獎嘉賓，成為這次出席名單的隱藏版彩蛋；另外主辦單位加碼公布特別表演舞台，「杰威爾音樂」唱作才子曹楊首次來台演出，將與艾薇以及黃偉晉同台合作。

最傳奇、最殺的華語樂壇唱跳天團Energy強勢回歸，今宣布全員將出席擔任重量級頒獎嘉賓。Energy曾連續獲得2003年、2004年hito流行音樂獎的「hito最佳男團體」獎項，也是第一屆hito流行音樂獎頒獎典禮獲獎的大前輩，他們以樂壇前輩身分來頒獎格外有意義。Energy表示，新生代歌手們都非常優秀傑出，希望可以在頒獎典禮能有更多音樂交流，而這次來頒獎，一方面也是來「場勘」，因為他們將在7月27、28日將舉辦《一觸即發》台北小巨蛋演唱會。

曹楊將出席hito流行音樂獎。（Hit Fm聯播網提供）

「杰威爾音樂」唱作才子曹楊去年發行第二張全新專輯《極光》，《極光》作為曹楊第二張專輯的專輯名稱，給人充滿正面樂觀與極富想像力的感受，曹楊與眾多才華橫溢的音樂人共同記錄旅途中每一幀閃閃發亮的風景，專輯收錄的七首歌隨手拈來都是一則則細膩動人的樂章。