南韓網紅「Woozakka」曾在大韓航空擔任空服員，之後憑實力考上銀行員，曾出書和拍攝影片，教粉絲如何準備面試。怎料，今年初她卻遭遇意外事故，導致左半邊頭蓋骨被削除之外，還因此出現語言障礙，她努力克服，並拍片和粉絲分享心境，最新一段影片曝光後，觀看次數已累積超過156萬次觀看。

「Woozakka」本名為禹恩彬（音譯），近日她在YT頻道中上傳影片，揭露事故發生經過、治療過程以及目前的狀況，並公開動開顱手術後凹陷的左側頭部，禹恩彬表示發生事故後，每次照鏡子都讓她很痛苦，之後還需要再動一次手術，在手術前為了保護頭部，她都會帶著帽子，自己的頭現在看起來很不一樣，她坦言：「感覺我的左腦幾乎沒有骨頭了」。

事實上，在事故發生前，禹恩彬都會舉辦與面試有關的講座，在今年1月27日她準備要去參加空服員講座時，卻在人行道上向後摔倒，她的背部和頭部都受到重擊，導致腦出血、腦水腫、背部骨折等問題，當下她緊急送醫，進行開顱手術，大約40%的左側頭骨在手術中被切除，並保存於冷凍庫中，之後將在進行一次頭部手術，將頭蓋骨安置回去。

現階段禹恩彬正在接受包括物理、語言、職能等治療，手術後出現頭痛問題和語言障礙，不過醫護人員表示她出現語言障礙機率極低，只有2-3%，禹恩彬表示她保存了很多紀錄，加上過去曾出版過一本書，和過去的閱讀習慣，似乎都有助於她克服語言障礙。她透露自己有時會把媽媽稱作「爸爸」，或是把比自己年紀還小的老公稱為「哥哥」，她表示：「我對自己的詞彙量不足感到震驚」，她靠著閱讀了10多本小學生、初中生和高中生書籍，重新認識單字。