民眾搭飛機出國，小心不注意就變成了奧客，空服員的5大地雷包括乘客擅自換座位、擅自進備餐區拿東西、吃特殊餐未先預訂、亂戳亂摸空服員以及飛機還沒停好就急著起身；其中隨意觸碰空服員讓他們最不舒服，飛機座位設有服務鈴，可以按鈴後當面提出需求。也有網友表示，最後一點每次搭機都會遇到，飛機還沒停好就有人站起來。

《LINE TODAY》整理空服員的5大地雷，提醒乘客搭機留意，首先是「擅自換座位」，許多人搭飛機都想和親朋好友坐在一起，但在機上更換座位務必通知空服員，並遵守空服員的安排，以免送餐時造成混亂，影響其他旅客權益。

再來是「擅自進備餐區拿東西」，空服員在機上無法隨時兼顧到每位乘客的需求，但乘客不可隨意進入備餐區，裡面可能會擺放機組員的私人物品，有需求應請空服員協助。

第3個地雷是「吃特殊餐未先預訂」，有些乘客飲食有特殊需求，例如吃素、不吃豬肉或是要兒童餐，若沒事先預訂好特別餐，當天機上餐點又不夠就會很麻煩。

第4是「戳摸空服員」，空服員提供乘客服務，但身體無端被陌生人碰觸難免覺得不舒服，飛機座位上設有服務鈴，乘客有需求應先按服務鈴，不要對經過的空服員隨意肢體接觸。

最後是「飛機沒停好就急著起身」，飛機落地後仍會滑行一段路程才停穩，在飛機停妥、安全帶指示燈熄滅後再站起來才安全，千萬別在滑行中就急著起身，除有安全疑慮外，也會讓空服員相當困擾。

許多網友看完都很有感，認為遵守這些規定是非常基本的，但卻一堆人觸犯，「台鐵、高鐵站務一天到晚被乘客戳，請旅客不要動手還被客訴態度不佳」、「第5點每次搭機都一定會遇到，飛機剛降落就會有人起身。」