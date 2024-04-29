高雄市29日上午發生一起女子跳車事件，女子不明原因突打開車門後跳出，在地上翻滾一圈後起身離開，後方騎士見狀緊急煞車，險些撞到這名女子，讓這名女騎士受到驚嚇。影片也引發網友討論。

網友在臉書社團「爆料公社」分享影片指出，他的太太今（29日）早上11時37分許，騎車行經高雄市三多二路、凱旋三路口，突然看到前面一輛白車車門打開，然後「一名女子跳車」，他太太差點撞到。而影片中，前方白車的車門突然打開，隨後車內女子伸出腳跳車，跌到路上後翻滾半圈手機也噴飛，而女子起身後一副沒事情的樣子，檢起手機後就離開。

影片也引起網友討論，「命大，頭差點輾過去」、「現在是流行趨勢了嗎？」、「情侶吵架」、「看就知道吵架不爽跳車，看她臉多臭」、「那個後輪差點從頭車過去」、「現在很興這一招了嗎？所以在路上除了要小心三寶以外還要小心這個？」、「前滾翻完美落地，這個裁判會給10分！」。