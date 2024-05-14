汐止東勢街1輛休旅車衝入超商。（民眾提供）

汐止東勢街1輛休旅車衝入超商。（民眾提供）

新北市汐止區東勢街昨（13）日中午1輛休旅車突然衝進超商內，將落地玻璃窗和貨架撞成稀爛，所幸無人受傷。轄區汐止警分局派員到場，依事故處理程序辦理，肇事駕駛稱不慎誤踩油門，會賠償超商損失。

據了解，40歲張姓男子住在該間超商附近，昨天中午12時30分駕駛休旅車返家，停車時疑不慎誤踩油門，導致整輛車直接衝入超商，造成落地玻璃窗、貨架及貨物毀損，所幸張男及超商店員均未受傷。警方對張男執行酒測，無飲酒情事，全案依交通事故處理程序辦理。