新北市衛生局推出「新北市長照交通接送服務平台」網站，方便行動不便有需求的民眾預約長照專車前往就醫，但民進黨新北市議員許昭興接獲民眾陳情，長照專車預約接送都得來回，但看醫時間長，司機無法等人，建議來回由不同人接送。衛生局長陳潤秋承諾兩周內會提檢討報告。

許昭興今議會質詢表示，長照專車申請是一趟來回，民眾到醫院看病時間短的只有10、20分鐘，但大多動輒要2、3個小時，但長照專車司機也要賺錢，無法等人，要求衛生局協調來回不同人接送，這樣只算一案，以方便民眾申請。

陳潤秋表示，長照專車需預約，加上數量有限，無法像計程車一樣隨叫隨到，坦言問題無法完全解決，加上去年增加二級以上個案也能使長照專車，更讓長照專車不敷使用，會再跟長照車隊討論如何解決。

許昭興認為，台灣進入高齡化社會，長照人口越來越多，要求衛生局盡快解決此問題，否則有需求的人會很痛苦，因為長照專車非計程車所能取代。