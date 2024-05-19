警方查扣開山刀、西瓜刀、改造槍枝及子彈等證物。（新北市三重警分局提供／呂健豪新北傳真）

新北市三重區昨（18）日晚間10時許，發生1起聚眾砸車、開槍的事件，警方擴大調閱監視器後，發現共有7名男子涉案，目前已將32歲蘇姓主嫌及5名共犯查緝到案，剩1人在逃。警方初步調查，雙方本就相識，因皆從事放貸，在IG限時動態互嗆，引起這場紛爭，警方訊後依槍砲、妨害秩序、毀損等罪嫌，將嫌犯移送新北地檢署偵辦。

警方昨晚接獲報案，稱三重自由街前疑似有砸車的事件，警方到場時，發現1輛停放路邊的白色賓士轎車前擋風玻璃及照後鏡遭人毀損，車身及引擎蓋凹陷，後視鏡下方還有一處疑似彈孔的凹痕，現場無人受傷，涉案人也在犯後逃離現場。

警方調閱監視器發現，共有7名男子分乘1輛汽車及2部機車到場，其中4人手持球棒、西瓜刀等物品毀損自小客車後逃逸，經再次確認後，車身疑似彈孔的凹陷為其中1名嫌犯持球棒毀損車輛時，左手持槍擊發所致。

經循線追查，警方已將涉案的32歲主嫌蘇姓男子及許姓、林姓、潘姓、胡姓及洪姓共犯等6人查緝到案。蘇嫌到案後一度向警方供稱，因與賓士車在先前發生行車糾紛，所以才糾眾前往砸車報復。

不過警方深入追查發現，蘇嫌與賓士車使用者姚姓男子原本就相識，雙方都是從事放貸工作，過去蘇嫌妻子也在IG限時動態發文向對方嗆聲，並指稱對方有前科，雙方數度隔空互嗆因而結怨，因此蘇嫌才糾眾砸車。

警方目前除逮補6名嫌犯查扣開山刀、西瓜刀等證物外，正在積極追查剩餘在逃1人，另許姓嫌犯到案時，也查獲改造手槍1把、子彈1顆，目前將槍枝送往鑑驗殺傷力，到案6人也依槍砲、妨害秩序、毀損等罪送辦。