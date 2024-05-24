桃園中壢三光路24日凌晨1時許有「球棒隊」出沒，中壢警分局獲報啟動快打部隊到場，當場查獲4人，30分鐘後將另一方5人逮捕。據了解，雙方因為債務糾紛引發口角而砸車，警方訊後依毀損、傷害及妨害秩序等罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

中壢分局興國派出所於24日1時許獲報，在三光路有鬥毆案件發生，中壢分局立即啟動快打部隊到場，當場查獲4名犯嫌20歲吳嫌、20歲王嫌、19歲李嫌、27歲劉嫌，更立即通報攔截圍捕，並由偵查隊與興國派出所成立專案小組，於30分鐘內將另一方5名犯嫌25歲詹嫌、21歲尹嫌、21歲李嫌、21歲陳嫌、27歲林嫌查緝到案，並查扣作案用的球棒及開山刀。

據了解，疑似因20歲吳嫌與27歲林嫌有債務糾紛而相約談判，因口角進而衍生砸車情事，現場人等無明顯傷痕，全案訊後依毀損、傷害及妨害秩序等罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

中壢警方強調，警察團隊對於街頭聚眾鬥毆、滋事等暴力事件零容忍，絕對從速、從嚴偵辦，並即時強力掃蕩不法分子借故滋事，壓制犯罪者之囂張氣焰，不讓歹徒存有苟且心態，讓民眾感受警察打擊犯罪、除惡務盡之決心。