士林地院刑事庭歐姓法官，16日晚下班時，發現法院停車場的汽車後輪被人用鐵鍊鎖上，檢警尋賢逮捕32歲潘姓男子，19日中午法院依違反毒品危害防制條例等罪，且有逃亡滅證之虞裁定羈押禁見。

羈押庭法官認為，潘男涉犯強制、恐嚇、妨害公務及毒品危害防制條例意圖供製造毒品之用而栽種大麻等罪嫌，罪嫌重大，其中栽種大麻罪嫌，最輕本為有期徒刑5年以上之重罪，依目前偵查結果，有相當理由足認被告涉犯重罪而逃亡或湮滅證據之虞，且尚有諸多證據尚待查證、釐清，非予羈押，顯難進行後續之偵查，有羈押之必要，應予羈押，並禁止接見通信。

全案因歐姓法官的車子被鐵鍊鎖上，不排除在審理案件時，引來民眾不滿報復，士林警分局調閱監視器，發現陸續有3人曾在法官的車子附近，經逐一排除，最後鎖定拿鐵鍊固定的潘男。

警方循線追查，18日上午在北投區溫泉路1家超商，逮捕潘姓男子，目前已帶回警局偵訊，釐清他鎖法官車的動機。