千元鈔想換百元鈔時，許多人第一時間都去找超商換，但部分超商怕零錢不夠找，因此不提供換鈔服務。就有一名奧客不滿店員不給換，領了1000元後買飲料結帳，沒想到結完帳秒喊退貨，事後還得意發文炫耀，卻遭千名網友砲轟到不堪壓力刪除文章。

網友在「匿名3公社」發文表示，自己到學校附近的超商領錢，好聲好氣拜託店員換百元鈔，但店員卻以沒有多餘紙鈔拒絕要求，他靈機一動，買了瓶飲料，拿千元鈔給店員找錢。

沒想到剛結帳完，原PO就開口要求退貨，成功之後還嗆店員「以後別用那麼爛的藉口」。原PO強調自己不是奧客，店員大可以說店內規定不給換，若店內沒規定為何不能換，做人不必這麼勢利，「我也是做服務業的，我知道服務業辛苦，但請你以後別這樣了」。

文章貼出後慘遭網友們一面倒砲轟：「你就是奧客啊，一點爭議都沒有」、「奧客不會承認自己是奧客的」、「想換百元鈔，有個地方叫銀行」、「你不但是奧客，還是最奧的那種」、「學校旁邊加上這自以為教做人的態度，看來是老師呢」、「高高在上的態度看了有夠噁心」、「得了便宜還賣乖」、「奧出優越感了耶」。文章存活不到一天，原PO疑似不堪網友們公幹，默默刪除文章。