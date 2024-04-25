小小孩搭飛機哭鬧吵到旅客，時常成為大眾討論話題，認為是爸媽的責任，近日有網友指出不同觀點，因為小小孩不懂如何排除耳壓問題，只會用哭鬧表達不舒服，跟父母教導問題沒有關係，要用同理心包容。但文章PO出後一票網友不挺，「同理心是這樣用的嗎」、「花一樣的錢為什麼要忍受這種噪音」。

原PO日前在「爆廢1公社」發文，飛機高度在上升、下降時耳壓會上升，大人會利用吞口水來排出耳壓問題，但小小孩不懂，無法自己排除這不適感，時間一長，孩子會非常不舒服，整個腦袋很漲，心情很「煩燥」，而這歲數的小小孩忍受不了，也無法表達，就會哭鬧。因此他認為，如果搭飛機有遇上小孩哭，請用同理心包容，直呼「別扯什麼教導問題，這跟教導一點關係都沒有」、「大人可以試試不排除耳壓時看你能忍多久」。

文章曝光後，引起網友熱議，反駁原PO「我為什麼要有同理心？為什麼你要帶小孩子上飛機？」、「都是花錢買的機票，憑什麼我要被你情勒」、「我是大人我沒辦法調整耳壓，所以我可以大吼大叫，你下次搭哪一班我跟著你」；還有家長表示，「有經驗的父母就懂得調整小孩子喝牛奶的時間，讓他起飛或降落時正好喝奶或喝水，減緩耳壓不適的狀態，因為我不想造成同機旅客或空服員的困擾」。

外媒《太陽報》曾報導，專家表示飛機起降時睡覺非常危險，因為此時氣壓改變，造成耳朵壓力不平衡，導致耳氣壓傷，出現耳朵痛、悶脹、聽不清楚、耳鳴、暈眩等症狀。只要吞嚥、吃小零食、打呵欠或嚼口香糖等方式就能平衡耳壓，改善症狀。